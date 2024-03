In tavola l’antipasto di stagione: "Movimento a Pasqua, buon segno"

In riviera il ponte di Pasqua segna l’inizio della stagione turistica. Anche se la festività quest’anno "cade bassa", a Cesenatico sono aperte 120 strutture ricettive (90 stagionali e 30 fra hotel annuali, B&B e affittacamere), buona parte dei 127 stabilimenti balneari, i ristoranti e i locali lungo il porto canale e il lungomare.

Si respira un’aria buona e dagli uffici Iat del Palazzo del turismo "Primo Grassi" in viale Roma, giunge la conferma di un mercato in fermento. Riccardo Vernocchi, titolare dell’Hotel Miramare, l’albergo a 4 stelle sul molo di Levante all’inizio del lungomare, e del 3 stelle Hotel New Bristol, registra un buon movimento: "Ci sono tante prenotazioni e richieste, anche all’ultimo momento; questo è indubbiamente positivo e abbiamo riempito entrambe le strutture. La sensazione è che ci sia veramente una gran voglia di festeggiare la Pasqua; anche il ristorante Capo del Molo ha i posti esauriti da tempo, tant’è che lavoriamo con una lista di attesa in caso di disdette".

Il Cesenatico Camping Village, una delle strutture più grandi ed importanti della riviera adriatica, evidenzia numeri notevoli, come testimonia il patron Terzo Martinetti: "Abbiamo esaurito tutta la disponibilità delle oltre 300 case mobili e bungalow, ospiteremo inoltre 160 camper e gran parte dei circa 500 stagionali titolari delle piazzole con le loro roulotte. I turisti desiderano sempre più vivere le vacanze all’aria aperta e, se il meteo ci aiuta, sarà una grande Pasqua".

Fra gli alberghi che vanno per la maggiore il 5 stelle Grand Hotel Da Vinci della famiglia Batani propone interessanti pacchetti per chi vuole abbinare le vacanze pasquali con il lusso, il glamour, i piaceri della tavola e della Spa. "C’è tanto interesse, le prenotazioni vanno bene ed abbiamo una buona occupazione delle camere _dice Paola Batani_, in questa Pasqua ce la giocheremo come sempre molto con il meteo. C’è tanta voglia di mare e oltre ai servizi dell’albergo, saremo aperti anche con lo stabilimento ‘La Spiaggia’, con l’auspicio di far godere ai nostri ospiti il primo sole".

I ristoranti sul porto e sul lungomare proprio in questi giorni hanno installato le pedane e la risposta del pubblico è molto buona, come ci conferma Alessio Sassi dello storico ristorante Giuliano sul porto canale: "Noi abbiamo esaurito tutti i posti da diversi giorni, sia a Pasqua che Pasquetta; soprattutto c’è una grandissima richiesta per il pranzo, segno evidente che è sempre più gettonato l’abbinamento della passeggiata su un porto canale da favola con il piacere di assaporare dei gustosi piatti di pesce".

Fra gli stabilimenti balneari, sulla spiaggia ancora non si pensa al lavoro vero e proprio, bensì a salutare i clienti e a farsi trovare pronti con il bar e i punti ristoro, come ci conferma la maggior parte degli operatori di spiaggia. Del resto ancora non ci sono le temperature per mettersi in costume.

Tuttavia Pasqua per molti bagnini è importante, in quanto tanti ospiti, oltre a scambiare gli auguri, ne approfittano per confermare l’ombrellone della stagione precedente, oppure prenotarne un altro. Il weekend pasquale è comunque una vetrina per tutte le attività. Dall’andamento di questi giorni si può trarre qualche presagio sulla stagione in arrivo. Andrea Bianchi del Bagno Trieste è ottimista: "Le nostre attività sono strettamente legate alle condizioni del tempo, tuttavia c’è molto interesse per la Pasqua al mare, con tante prenotazioni, confermate anche da altri colleghi".