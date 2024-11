In trasferta ’affluenza’ bassa

Il Cesena in questa prima parte di stagione ad alto livello (quarto posto a 22 punti) fuori casa ha ottenuto la prima vittoria solo nel turno precedente la sosta a Cittadella (2-0). Lontano dalla Romagna il cammino è di 5 punti conquistati rispetto ai 17 ottenuti al Manuzzi dove il club bianconero è al quinto posto in B come affluenza spettatori con una media di 9.581 presenze a gara in una classifica che vede davanti nell’ordine Palermo, Sampdoria, Bari e Salernitana. Il percorso fuori casa dei tifosi bianconeri (che hanno viaggiato a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Spezia, Palermo, Pisa, Salernitana e Cittadella) non è nelle prime posizioni di tale graduatoria della B ma occupa il dodicesimo posto con 531 presenze. Nel percorso va considerato che su sei gare sono state raggiunte due mete molto distanti come Palermo e Salerno, due medie come Spezia e Pisa e due abbastanza comode come Cittadella e Reggio Emilia. Il sito Stadiopostcards ha stilato la media presenze dei tifosi della B da trasferta, dividendo quindi l’afflusso totale per le gare disputate fuori casa da ogni club che vanno a seconda dei casi da cinque a otto in queste prime tredici giornate del torneo. E la graduatoria è ben diversa da quella delle affluenze casalinghe, non solo per il Cesena ma in generale. In testa infatti il Bari con 1.139 spettatori, poi Catanzaro 1.114, Mantova 1.051, Salernitana 984, Palermo 877, Brescia 750, Modena 701, Pisa 699, Juve Stabia 568, Cosenza 550, Cremonese 542, Cesena appunto dodicesimo a 531, Sampdoria 525, Reggiana 518, Spezia 511, Carrarese 340, Frosinone 113, Sassuolo 81, Sudtirol 38. Dopo l’impegno casalingo di sabato nel derby con la Reggiana, i bianconeri saranno proprio in trasferta domenica 1 dicembre, alle 15, a Frosinone contro l’ultima della classe partita però in estate con propositi di provare a tornare in A al primo colpo dopo la retrocessione.