In via Garibaldi arriva la Ztl sperimentale

di Gilberto Mosconi

Una Ztl sperimentale per sei mesi nella centralissima via Garibaldi a San Piero in Bagno. E’ questa la decisione adottata dall’Amministrazione comunale di Bagno di Romagna, in vista della fine del cantiere che ha cambiato volto di quella importante strada del centro storico sampierano.

Ricorda, in proposito, in un breve flash back il sindaco Marco Baccini: "L’Amministrazione ha realizzato un progetto di riqualificazione di quella via centrale del paese per un valore di quasi un milione di euro, che ha riguardato il rifacimento di tutti i sottoservizi, una nuova pavimentazione in pietra in sostituzione dell’asfalto su tutta la via, nuovi impianti di illuminazione e nuovi arredi urbani. Dopo vari confronti e discussioni - continua il primo cittadino di Bagno - ritengo di comunicare ai residenti e cittadini di aver maturato la decisione di avviare un periodo di sperimentazione di una Zona a traffico limitato-Ztl, fino al 30 giugno prossimo, dopo il quale potrà tenersi un confronto pubblico".

Spiega poi Baccini: "Non nego che questa sia una decisione frutto di una lunga meditazione, nel corso della quale ho cercato di valutare con grande serietà e ponderazione tutte le posizioni dei tanti cittadini con i quali ci siamo confrontati ed anche delle attività commerciali e delle Associazioni di categoria, che avevano espresso una posizione fortemente contraria. Ne è quindi emerso un ventaglio di posizioni molto variegate ed anche contrastanti, ognuna legittima, rispettabile e comunque con un fondo di ragionevolezza, ma che mi ha portato a convincermi ad adottare e a mettere in pratica una soluzione che, da una parte, possa portare ognuno a valutare nei fatti una nuova modalità di fruire di via Garibaldi e dall’altra consenta di maturare una nuova cultura dell’approccio al centro storico di San Piero. Si tratta di una decisione di maggior ponderazione possibile tra i diversi interessi esistenti e manifestati, che ha come obiettivo primario quello di introdurre una identità inclusiva ed accogliente del centro storico di San Piero".

Il sindaco poi puntualizza: "Questa sperimentazione si inserisce nell’ambito del progetto di rifunzionalizzazione del centro storico di San Piero che abbiamo avviato nel 2015 col più ampio percorso partecipativo ’Ripensare il Centro storico’, a seguito del quale abbiamo dato il via al più grande cantiere di rinnovamento di San Piero, che ha visto realizzarsi i cantieri di riqualificazione delle vie centrali di San Piero stessa".