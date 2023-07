In via Garibaldi resterà la zona a traffico limitato

di Gilberto Mosconi

Dopo alcuni mesi di una sperimentazione che ha viaggiato anche tra polemiche e punti di vista favorevoli e contrari, la Zona a traffico limitato (Ztl) di via Giuseppe Garibaldi, una proposta messa in atto oltre sei mesi fa da un relativo provvedimento del sindaco Marco Baccini, resterà in vigore. Lo comunica lo stesso primo cittadino che sintetizzando l’incontro pubblico, svoltosi giovedì sera, ha detto: "Tirando le fila dell’incontro, prendendo atto delle posizioni emerse, viene proposto di continuare con la Ztl in via Garibaldi, quale primo tassello della nuova viabilità del centro storico di San Piero, che andrà a regime con la realizzazione dei cantieri in corso riguardanti varie opere pubbliche comunali".

E’ stato un incontro partecipato, quello che si è svolto nella sala consiliare del Comune, un incontro che l’Amministrazione ha organizzato quale occasione di confronto sulla Ztl sperimentale, avviata in via Garibaldi a gennaio: "Mi ero assunto la responsabilità di guidarvi nella sperimentazione di una Ztl riqualificata e ho voluto tenere questo incontro, per condividere insieme le percezioni che ognuno di noi ha maturato, a seguito di questo periodo e valutare le determinazioni da prendere", ha spiegato il sindaco.

Baccini, dopo aver presentato ai cittadini "il paese che verrà" anche con immagini delle infrastrutture pubbliche di prossima realizzazione e l’ipotetica nuova gestione della viabilità del centro storico di S.Piero, nel suo intervento ha dedicato spazio anche al sistema dei parcheggi: "Da una nostra rilevazione, è emerso che il centro storico di San Piero è dotato di 817 posti auto, di cui 667 gratuiti, 47 a disco orario e 103 a pagamento. Un numero rilevante, se si considera che stiamo parlando di posteggi pubblici, tutti in centro storico. E’ nell’ambito di un quadro complessivo che si pone la nostra visione di incentivare la fruibilità del centro storico quale strumento per salvaguardare la residenzialità ed il commercio ed incentivare la qualità della vita".

Sulla questione della Ztl, ci sono stati vari interventi. Fra essi è stata prevalente la posizione di mantenere la Ztl in via Garibaldi e di giudicare positivamente una progressiva pedonalizzazione del centro storico, da attuarsi in coerenza con la definizione dei vari cantieri pubblici in corso di esecuzione".