In visita dall’Indonesia per monsignor Sambi

Ricordando la figura di monsignor Pietro Sambi, a Sogliano al Rubicone la sindaca Tania Bocchini ha accolto il sacerdote don Donnie Migo giunto dall’Indonesia, che ha voluto rendere omaggio alla tomba di Pietro Sambi. Definito "Pellegrino di pace", nato a San Paolo all’Uso e sepolto nel cimitero del paese. In una visita che ha portato un’atmosfera di calore e spiritualità, Sogliano al Rubicone ha avuto il piacere di ricevere il sacerdote Donnie Migo dall’Indonesia. La sindaca Tania Bocchini e gli assessori hanno accolto con gioia il sacerdote, che ha subito affermato di essere rimasto affascinato dal nostro borgo. Padre Migo si trova in queste settimane in Italia per seguire un Master in Comunicazione presso la famosa Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Ha detto la sindaca Tania Bocchini: "Nel corso di questa preziosa visita, il sacerdote ha voluto rendere omaggio a una figura di grande rilievo per Sogliano: il nostro concittadino monsignor Pietro Sambi che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia indonesiana. La sua nomina a Pro-Nunzio Apostolico in Indonesia nel 1991 è stata un momento cruciale per la storia del paese asiatico. Attivo soprattutto nell’affrontare la crisi di Timor Est, che ha fatto seguito al tragico Massacro di Dili. Il suo impegno, la sua compassione e il suo costante sostegno alla comunità cattolica locale hanno ispirato profondamente tutti coloro che lo hanno conosciuto, compreso Padre Migo".

La sindaca Tania Bocchini ha espresso il suo profondo apprezzamento per la visita di Padre Migo e per l’omaggio reso a Monsignor Pietro Sambi e ha concluso: "È un piacere ospitare Padre Migo nella nostra città. Questi momenti di condivisione culturale e spirituale arricchiscono il tessuto della nostra comunità e ci ispirano a continuare a costruire legami di amicizia e fratellanza anche oltre i nostri confini".

e.p.