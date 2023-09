Inaugura domani la nuova sede dell’Anpi Cesena

Domani alle 17 verrà inaugurata la nuova sede della Sezione Anpi di Cesena, in via Roverella nn. 26-30 (Centro storico). I nuovi spazi, che sostituiscono quelli storici della Barriera Cavour, sono stati messi a disposizione dall’amministrazione comunale e rientrano negli immobili della rete “Spazio Comune”. L’evento, rivolto a tutta la cittadinanza, prevede il saluto del sindaco Enzo Lattuca e l’intervento di Miro Gori, presidente del Comitato provinciale Anpi di Forlì Cesena. Il trio “L’essenziale” proporrà un intrattenimento musicale “partigiano”, mentre un piccolo rinfresco sarà curato dalla Cooperativa Equamente. La nuova sede è composta da due locali al piano terra, uno adibito ad ufficio, l’altro a sala riunioni e conferenze, e da un ambiente interrato, che potrà ospitare la biblioteca della Sezione, dedicata alla Resistenza, all’antifascismo e più in generale alla Storia contemporanea. Essa sarà un punto di riferimento per le tesserate e i tesserati (il cui numero quest’anno è decisamente aumentato e si avvia a raggiungere la cifra di 200) oltre che un luogo aperto a tuttei le cittadinei cittadini, in cui si intende proporre attività ed eventi che possano trasmettere i principi dell’antifascismo e i valori democratici della Costituzione repubblicana, divulgare la storia della Resistenza e la cultura della legalità, della pace, dei diritti umani e delle pari opportunità.