Inaugura ’La fragilità è cosa sacra’

"La fragilità è cosa sacra" è il titolo della mostra di arte e poesia che sarà inaugurata domani a Cesenatico. L’appuntamento per il taglio del nastro è alle 17 nella galleria comunale d’arte "Leonardo da Vinci", dove saranno svelate alcune opere dell’artista Greta Pirri. Si tratta di un progetto artistico con una valenza sociale, dove pittura e poesia dialogano per comunicare un medesimo messaggio, forte e incisivo. In mostra ci sono numerose opere inedite e l’inaugurazione si annuncia da non perdere, visto che il Teatro delle Lune di Cesena partecipa e arricchirà di ulteriori contenuti e suggestioni l’evento espositivo. Non si tratta semplicemente di una mostra di pittura in senso tradizionale, ma di un progetto di più ampio respiro, una proposta artistica con un risvolto profondo che guarda al sociale. Questo progetto è nato due anni fa, nel 2022, dal desiderio dell’artista di dedicare il suo sguardo e il suo ricordo alla madre, prematuramente scomparsa all’età di 33 anni. Le opere sono andate in mostra per la prima volta a San Benedetto del Tronto, sua città natale, sostenendo un’associazione operante sul fronte del disagio psicologico, ed ora le luci si accendono a Cesenatico, dove l’artista si è trasferita da bambina quando aveva appena 10 anni. Nelle opere della Pirri si individuano nettamente due filoni espressivi e tematici: quello fiabesco che per gli aspetti fanstastici e naif risente dell’influsso di Chagall e quello figurativo astratto. Nel creare della Pirri si scorge sempre un desiderio, un fuoco irrefrenabile verso il cambiamento, l’evolversi; mai paga di quanto fatto, crea senza sosta, senza mai perdere di vista però il focus del suo lavoro. A dominare nelle sue composizioni sono il colore che è prepotente e preponderante su tutto, il gesto grafico e il desiderio di trasmettere allo spettatore un sentimento forte, intenso, a volte anche di inquietudine. Dietro a questa esplosione di colori, ci sono volti, in alcuni casi non finiti, appena abbozzati, in altri malinconici, tristi; il ricorrere del numero tre, il numero perfetto per eccellenza, simbolo della vitalità, a volte stralci di poesie, che si intrecciano con l’espressività della tela. L’esposizione sarà visitabile sino al 12 maggio.

Giacomo Mascellani