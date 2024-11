Inaugura la mostra di Michela Mariani

Inaugura domani alle 18 a Gambettola, alla Stazione degli Artisti, la mostra ‘Ph’ della fotografa Michela Mariani, artista cesenate che, con i suoi scatti, ha creato un racconto unico della transizione di genere, trattata con delicatezza e sensibilità. Protagonista del suo racconto per immagini è Pier Daignault, avvocato canadese che lei ha incontrato nel 2018 durante una residenza d’artista in Québec e che sta seguendo un percorso per diventare Pier-Hélène. "Queste immagini vogliono raccontare una persona che vive con serenità la sua peculiarità di genere, scegliendo di vestire abiti femminili e mantenendo in parallelo, per ora, anche la sua identità maschile - racconta Michela Mariani -. Il suo aspetto oggi è molto cambiato, ma nonostante ciò le sue relazioni e il suo lavoro non ne hanno risentito, anzi: continua a essere stimata e amata da tutti". La mostra comprende anche alcune foto d’archivio che ritraggono Pier-Hélène nell’infanzia e nell’adolescenza e durante il lavoro. "Non avrei mai pensato di partecipare a un progetto fotografico che racconta la mia trasformazione di genere con una fotografa di talento, e Michela non avrebbe immaginato di trovare un’autentica e duratura amicizia in Québec", racconta dal canto suo Pier-Hélène Daignault, che domani sarà presente al vernissage. La mostra, organizzata in collaborazione con Circuiti Dinamici, rimarrà allestita fino al 1° dicembre.

Carlotta Benini