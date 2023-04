Inaugura oggi ’Dentro il libro’: 16 giorni di mostre ed eventi

Oggi alle 11 a Palazzo Dolcini si inaugura la XVI edizione della kermesse "Dentro il libro". Una ricca mostra con gli elaborati realizzati durante l’anno scolastico delle scuole valligiane con tema "Le arti dello spettacolo" e tanti libri della libreria Viale dei Ciliegi 17 di Cesena con i migliori titoli e i grandi illustratori per l’infanzia. L’ingresso è gratuito per tutti gli appuntamenti proposti durante i 16 giorni della manifestazione. Saranno presenti all’inaugurazione la sindaca Monica Rossi, la dirigente scolastica Loredana Aldini, la presidente dell’associazione "Fogli Volanti" Donatella Balzani e ed altre autorità. Nel pomeriggio la manifestazione entra subito nel vivo con un doppio appuntamento, alle 16 premiazione del Concorso Internazionale "Un poster per la pace" indetto dal Lions Clubs Valle Savio in collaborazione con l’IC Valle Savio e con le classi della Scuola Secondaria di 1° grado di Ranchio, Sarsina e Mercato Saraceno. Alle 17 la presentazione del festival del cinema indipendente, Bellaria Film Festival con proiezione del film "Spartivento" di Marco Piccaredda. La mostra mercato dei libri per ragazzi è aperta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Edoardo Turci