Inaugura oggi il ristorante Antico Girarrosto

di Giacomo Mascellani

Oggi s’inaugura un nuovo ristorante. Massimo Linguanti, titolare dell’Osteria ’Da Massimo’ in viale Della Repubblica, nel centro di Cesenatico nel tratto compreso fra piazza del Monte e viale Roma, apre un nuovo punto di ristoro in piazza Comandini, l’’Antico Girarrosto’, dove c’era il ristorante ’La Tratta’, che egli stesso aveva lanciato e poi venduto anni addietro.

È lo stesso Linguanti a spiegare il motivo che lo ha portato ad effettuare un altro investimento importante a Cesenatico: "Sognavo da tempo di aprire un locale con il girarrosto, una rosticceria in stile romagnolo, dove poter assaporare sul posto i piatti comodamente seduti, ma anche portarli a casa. Sarà quindi un locale completamente diverso dall’osteria di pesce fresco che abbiamo lanciato, anche perchè nel nuovo locale non faremo piatti di pesce. Vogliamo riscoprire i piatti della Romagna, le lasagne, il galletto, il pollo arrosto, le verdure e altre specialità del territorio. Ci tenevo veramente a questo progetto, ci pensavo da tanto, ma in precedenza non avevo mai avuto l’occasione concreta di potermi misurare con questo genere di impresa. Quando i precedenti proprietari a cui avevo venduto ’La Tratta’ mi hanno proposto di ricomprare l’azienda, non potevo rinunciare a riprendere le redini di questo posto, che in poco tempo e tanti sacrifici, ho completamente riqualificato". Per Linguanti la forza è nella sua famiglia: "Siamo molto emozionati e coinvolti nell’apertura del nuovo locale, ragion per cui adesso ci rimbocchiamo le maniche io, mia moglie Michela e la famiglia che da sempre mi sostiene e mi permette di essere sulla cresta dell’onda".

Questo è un periodo fortunato per il titolare dell’Osteria ’Da Massimo’, in quanto con il suo affermato locale di pesce recentemente ha ricevuto il premio nazionale del ’Certificato di eccellenza per l’alta professionalità nel campo della ristorazione’ istituito dal Nip, mentre dal Club Corone Oro Sicilia, l’Osteria ’Da Massimo’ è stato l’unico ristorante in Italia fuori dalla regione Sicilia ad aver ricevuto le Tre Corone D’oro, dopo che lo scorso anno era stato l’unico ristorante non isolano a ricevere la medaglia d’oro.

Il settore della ristorazione in riviera si conferma uno dei più vivaci dal punto di vista delle compravendite dei locali. A Cesenatico cambia gestione lo storico ristorante ’Da Ciro’ in viale Trento, a due passi si sta ristrutturando il locale dove prima c’era il ’Magnolia’, ed è in vendita anche l’ex ’Myst’ sempre in viale Trento, mentre via Mazzini di fronte al teatro, è in vendita il ’Trabucco’. Questi cambiamenti consentono ad altri ristoratori di mettersi in gioco.