Inaugura oggi la mostra d’arte di beneficenza

La creatività e l’arte si incontrano con la solidarietà: alla sala Endas in corso Mazzini inaugura oggi la tradizionale Mostra d’arte di beneficenza dell’Associazione Romagnola Ricerca Tumori, giunta alla sua XXI edizione. Un’occasione per ammirare opere d’arte uniche e significative donate da numerosi artisti per sostenere ARRT nell’ampliamento del servizio ambulatoriale di otorinolaringoiatria attivo presso gli ambulatori di Cesena. La mostra sarà aperta fino al 21 gennaio: mercoledì, sabato e domenica ore 10.00 -12.30, tutti i pomeriggi (escluso il giovedì) ore 15.00 -18.00. Ingresso libero.