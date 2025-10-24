Inaugura un ’Nidus’ all’ex bar Cristina

Scrutare la natura e fissarne le forme, imitarla e ripensarla. E’ il filo conduttore di ‘Nidus’, la nuova mostra di Mattia Vernocchi all’Ex Bar Cristina, la piccola galleria d’arte in via Manfredi, che inaugura domani alle 18 e rimarrà esposta fino al 5 dicembre. Perno dell’esposizione (che l’artista ha ideato insieme al cantautore Lorenzo Kruger, fondatore dello spazio espositivo) è la suggestiva installazione di un nido di grandi dimensioni realizzato in cemento, che richiama la costruzione archetipica essenziale simbolo di accudimento, ma su cui incombe la fragilità dell’esistenza. Attorno si dipanano una decina di sculture ispirate ai segni lasciati dalla natura dopo la distruzione, monito di un equilibrio precario.

"Assorbo tantissimo l’energia del territorio e da quando vivo a Longiano, immerso nella natura, ho iniziato a interessarmi ai nidi e a collezionarli, ne ho qualche decina: sono strutture stupende, ramoscelli e fili d’erba fissati con terra e fango che gli uccellini utilizzano come calce – racconta Vernocchi -. Suggestionato da questo mondo, ho deciso di realizzarne uno, utilizzando come calco una catasta di vegetazione, impastandolo con il cemento e infine carbonizzandolo".

Mattia Vernocchi, gambettolese di origine, classe 1980, ha frequentato l’Istituto d’Arte di Ceramica di Faenza. Nel 2006 ha ottenuto il primo premio ‘European Ceramic Context’ del Bornholms Kunstmuseum in Danimarca e il riconoscimento del pubblico alla 54° edizione del ‘Premio Faenza’, tra le più importanti competizioni al mondo nel settore dell’arte ceramica contemporanea. "Nel mio immaginario ci sono anche quelle che considero delle sculture a cielo aperto, lasciate dalla natura dopo un’alluvione o una frana. C’è del bello anche nel brutto che ci capita. Per le mie opere utilizzo piante morte che fisso nel cemento, come se fossero dei fossili", prosegue. Dal fil di ferro ai vegetali, dalla ceramica al cemento: è nel segno dell’entusiasmo e della curiosità la ricerca artistica di Mattia Vernocchi, iniziata nei primi anni 2000 sperimentando e perfezionando diverse tecniche. "Mettendo le mani in pasta riesco a raccontami, la mia autenticità è nel lasciarmi andare alla materia", conclude.

Orari mostra: venerdì dalle 17.30 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30. Finissage il 30 novembre alle 16 nello studio dell’artista a Longiano in via Giovanni XXIII n. 5.

Francesca Siroli