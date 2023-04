Inaugurata a Savignano la palestra di boxe ’Mag Boxing Club’

E’ stata inaugurata la nuova palestra di boxe, ’Mag Boxing Club’. Il taglio del nastro è stato del sindaco Filippo Giovannini, dal campione europeo dei pesi medi Matteo Signani e dai tre titolari: Gianluca Bracci, Alessandro Carnevale e Matteo Scialdone. Racconta Bracci: "La palestra nasce un po’ per caso. Tre anni fa sono andato a Roma dove ho ritrovato un amico Alessandro Carnevale che frequentava la palestra di pugilato di Santarcangelo insieme a me 20 fa. Siamo rimasti in contatto con l’idea di cercare una palestra. Nei mesi successivi Alessandro incontra Matteo Scialdone, altro nostro amico, anche lui frequentatore della stessa palestra quando eravamo 20enni. Matteo non ci pensa due volte e dice: "Apriamo una palestra insieme". Dopo qualche mese troviamo il locale adatto e nasce Mag Boxing Club, la nostra palestra di Boxe".