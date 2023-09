Inaugurata Casa Forestale a Sarsina dopo lavori di consolidamento

Lunedì pomeriggio è stata inaugurata a Sarsina la casa Forestale dopo lavori di consolidamento della rupe sottostante che hanno comportato una spesa di 250mila euro. Presenti al taglio del nastro (foto), oltre al sindaco di Sarsina Enrico Cangini, il generale di corpo d’armata Andrea Rispoli, comandante nazionale delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri, il generale di brigata, Fabrizio Mari comandante della regione carabinieri forestali E. R., il colonnello Gabriele Guidi, comandante del gruppo carabinieri forestale di Forlì-Cesena e il comandante provinciale il colonnello Samuele Sighinolfi.

I 250mila euro erano stati messo a disposizione dalla protezione civile dell’Emilia Romagna e sono serviti per la messa in sicurezza e il consolidamento del versante prospiciente la caserma dei Carabinieri Forestali di Sarsina situata presso il ’ponte del Lagaccio’ lungo la strada che da Sarsina va verso Turrito. "E’ stato un intervento importante – ha affermato il sindaco Enrico Cangini - perchè se non ci fosse stato con i danni alluvionali del maggio scorso forse la caserma avrebbe subito danni irreparabili; e se la montagna viene presidiata e curata anche la pianura ne trae beneficio. Ringrazio per questo i comandanti dei carabinieri forestali e i loro collaboratori e le forze dell’ordine perché svolgono con umiltà e spirito di sacrificio questo servizio di tutela del territorio".

Il comandante Rispoli ha parlato di "lavori realizzati bene come qui a Sarsina e questo aiuta a garantire la sicurezza del territorio". Presenti anche Claudia Casadei della Protezione civile regionale, Mauro Fabbretti tecnico progettista del Comune che hanno parlato del lavoro svolto. Ha coordinato la cerimonia il colonnello Gabriele Guidi, comandante del gruppo carabinieri forestale di Forlì-Cesena, con una ventina di carabinieri forestali del territorio.

Edoardo Turci