Inaugurata Cicloevento, 50 stand al festival della bicicletta

Ieri pomeriggio è stata inaugurata la Fiera internazionale Cicloevento (nella foto), allestita dal consorzio formato da Confesercenti e Confartigianato di Cesenatico, che porta in riviera il meglio delle due ruote a pedale e dei prodotti dedicati ai ciclisti. Gli stand sono allestiti in piazza Andrea Costa, nella cornice del grattacielo, del Grand Hotel Cesenatico e della ruota panoramica; in viale Carducci ed in viale Roma.

Sono 50 le aziende espositrici, in rappresentanza dei marchi più prestigiosi che producono e commercializzano biciclette, manubri, ruote, cambi, caschi, occhiali, selle, abbigliamento tecnico, integratori alimentari, sistemi antifurto, riviste specializzate e altri prodotti.

Al taglio del nastro è intervenuta l’amministrazione comunale con il sindaco Matteo Gozzoli, il quale ha sottolineato l’importanza della manifestazione che si svolge in occasione della Nove Colli, e Giunio Bonoli, presidente della Fausto Coppi.

Fra i vip oggi alle 15.30 saranno a Cicloevento il campione Fabio Aru e Tim Wellens nello stand Enervit, per una social ride. La fiera oggi sarà aperta dalle 9.30 alle 22.30, ingresso gratuito.

