Inaugurata la nuova filiale di RomagnaBanca

di Ermanno Pasolini

Ieri mattina è stata inaugurata la filiale sede di Savignano sul Rubicone di RomagnaBanca Credito Cooperativo. La filiale fu profondamente ristrutturata all’inizio degli anni ’90 e nonostante gli interventi ripetuti di ordinaria manutenzione, c’era la necessità di una profonda opera di modernizzazione che, iniziata all’inizio del mese di ottobre 2022, si è conclusa, nel perfetto rispetto dei tempi previsti, all’inizio di marzo. La progettazione e i lavori di ristrutturazione sono stati affidati alla competenza e professionalità della ditta Dreika, che gestisce, con l’ausilio di imprese locali, il prodotto ’chiavi in mano’. Dreika è leader nel fornire soluzioni per banche in Italia, Germania e in Austria e fornitore di RomagnaBanca dal 2004.

Dice la presidentessa Barbara Camporeale: "La ristrutturazione è da considerarsi un investimento a beneficio della comunità storica di Savignano, città che diede i natali, nel 1904, alla allora Cassa Rurale e Artigiana di Savignano. La filiale sede della città è stata ristrutturata, in linea con il layout delle ultime filiali di RomagnaBanca, nel rispetto dei principi di accoglienza, riservatezza e di propensione alla ’consulenza’ oggi sempre più necessari nell’offerta di servizi forniti delle banche moderne. Con questo intervento, si inaugura a Savignano un nuovo servizio, in base al quale il cliente potrà effettuare, attraverso una app dedicata denominata ’Prenota Banca’, la prenotazione online di appuntamenti, consulenza e operazioni, riducendo i tempi di attesa e definendo anticipatamente la collocazione del servizio richiesto. Presso la ristrutturata filiale sarà operativo anche lo ’sportello self’ attivo tutti i giorni compresi sabato, domenica e la notte, per effettuare non solo operazioni di prelievo, ma anche di versamento, bonifici e altro".

I locali sono stati benedetti da don Piergiorgio Farina parroco di Santa Lucia dove nel 1908 trovò posto la prima sede della banca. Ha aggiunto il vice presidente Corrado Monti: "Essendo questa la sede storica e legale della nostra banca meritava una approfondita ristrutturazione che permettesse di accogliere soci e clienti come in un salotto di casa. La nostra banca continua un percorso di rafforzamento patrimoniale che ci mette al sicuro dalle tempeste di questi tempi. Abbiamo 50mila clienti nel territorio. Diamo appuntamento all’assemblea della mattina del 7 maggio al centro congressi di Bellaria e poi alla festa nel pomeriggio a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli".

C’era tanta gente all’inaugurazione dei nuovi locali, compresa una decina di gigantografie degli altrettanti luoghi storici di Savignano sul Rubicone, collocate nei vari uffici.