Inaugurata la nuova gestione del Martinez

E’ stato inaugurato il nuovo corso del Martinez, il bar di viale Trento rilevato dall’imprenditore Michele, il quale a Cesenatico è titolare del ristorante Cucinadimare. Il locale, noto per lo stile elegante ma familiare, è un punto di riferimento per coloro che si incontrano per piacere o per parlare di lavoro, bevendo un caffè o sorseggiando uno dei drink selezionati. All’inaugurazione assieme a Michele, Rita e Tanya, è intervenuta la vicesindaca Lorena Fantozzi di Cesenatico, la quale ha portato i saluti dell’Amministrazione.