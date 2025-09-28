Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Cesena
28 set 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
E’ stata inaugurata la nuova sede della farmacia comunale di Cesenatico, l’unica presente sul territorio. A gestirla è la cooperativa Didasko con il marchio di Farmacia Per Te, che ha ristrutturato gli spazi del locale ai numeri 1 e 3 di via don Ercole Fiori, dove è stata trasferita la farmacia dalla precedente sede di via Cesenatico 623 a Bagnarola. All’inaugurazione per il tradizionale taglio del nastro è intervenuto il sindaco Matteo Gozzoli. Nella nuova sede ci saranno nuovi servizi, nuovi spazi e parcheggi; l’orario di apertura sarà prolungato, tutti i giorni dalle 8 alle 20. I nuovi locali si estendono per circa 100 metri quadrati e c’è anche un ambulatorio, come presidio di zona dove sono erogati servizi, test diagnostici, telemedicina e assistenza domiciliare. La farmacia comunale di Cesenatico garantisce anche assistenza alla clientela, attraverso sistemi di intelligenza artificiale e prenotazione online dei servizi (farmaciaperte.it), con sistemi digitali moderni ed efficienti. La farmacia ha ampliato i suoi servizi, con personale dedicato, giornate specialistiche e apparecchiature all’avanguardia che garantiscono risposte qualitative e immediate. Tra le varie attività della farmacia, c’è anche la galenica con preparazioni magistrali e officinali di produzione propria.

