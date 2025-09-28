E’ stata inaugurata la nuova sede della farmacia comunale di Cesenatico, l’unica presente sul territorio. A gestirla è la cooperativa Didasko con il marchio di Farmacia Per Te, che ha ristrutturato gli spazi del locale ai numeri 1 e 3 di via don Ercole Fiori, dove è stata trasferita la farmacia dalla precedente sede di via Cesenatico 623 a Bagnarola. All’inaugurazione per il tradizionale taglio del nastro è intervenuto il sindaco Matteo Gozzoli. Nella nuova sede ci saranno nuovi servizi, nuovi spazi e parcheggi; l’orario di apertura sarà prolungato, tutti i giorni dalle 8 alle 20. I nuovi locali si estendono per circa 100 metri quadrati e c’è anche un ambulatorio, come presidio di zona dove sono erogati servizi, test diagnostici, telemedicina e assistenza domiciliare. La farmacia comunale di Cesenatico garantisce anche assistenza alla clientela, attraverso sistemi di intelligenza artificiale e prenotazione online dei servizi (farmaciaperte.it), con sistemi digitali moderni ed efficienti. La farmacia ha ampliato i suoi servizi, con personale dedicato, giornate specialistiche e apparecchiature all’avanguardia che garantiscono risposte qualitative e immediate. Tra le varie attività della farmacia, c’è anche la galenica con preparazioni magistrali e officinali di produzione propria.

g. m.