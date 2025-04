Inaugurata la nuova sede di Sinistra Italiana

Inaugurata a Savignano la nuova sede di Sinistra Italiana in piazza Castello 19. Un passo importante per il radicamento del partito sul territorio del Rubicone. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Nicola Dellapasqua, sono intervenuti Fortunato Stramandinoli, segretario regionale di Sinistra Italiana, Giovanni Paglia, assessore regionale alle politiche del lavoro, giovanili e abitative, e Gianluca Masini, promotore e organizzatore dell’iniziativa, insieme ai segretari provinciali Marisa Fabbri e Michele Bruzzi. In rappresentanza della Cgil e coordinatore del Comitato Referendario di Savignano è intervenuto Alex Della Motta, funzionario Flai-Cgil. Stramandinoli ha ricordato come l’apertura di una sede non sia un semplice atto simbolico, ma un gesto concreto di radicamento e responsabilità verso la costruzione di un’alternativa alla destra che avanza in Italia e in tutta Europa. L’assessore regionale Giovanni Paglia ha rilanciato su questo punto, sottolineando la deriva autoritaria rappresentata dal Dl Sicurezza, approvato dal Consiglio dei Ministri. Ha poi offerto un’analisi delle politiche di riarmo e dei nuovi protezionismi commerciali, evidenziandone l’intrinseco legame storico, le probabili ricadute economiche e occupazionali e il significato politico in questa congiuntura. "Il nostro obiettivo deve essere lavorare tutti e tutte insieme affinché le prossime elezioni questa destra non le vinca". Alex Della Motta ha sottolineato l’importanza della mobilitazione per i cinque SÌ ai referendum su cittadinanza e lavoro dell’8 e 9 giugno.