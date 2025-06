Inaugurata la nuova sede di Primo Tir

È stata inaugurata sabato scorso alla presenza del sindaco Enzo Lattuca (nella foto al taglio del nastro) la nuova sede dell’officina Primo Tir autorizzata Man Truck & Bus Italia (dal 2006) in via Giulio Pastore nell’area artigianale di Torre del Moro. I soci titolari sono Paolo Alberti, Vanessa Bernabini, Antony Sola e Christian Isidori. Il nome Primo Tir si collega al nonno di Paolo Alberti, Primo Alberti, pioniere dell’attività nel 1950 a cui successe il figlio Daniele, padre di Paolo, una stirpe imprenditoriale evolutasi all’insegna dell’amore per il mestiere di meccanico e della professionalità.

"La nostra officina – spiegano i soci - opera nell’autoriparazione meccanica, idraulica, elettrica ed elettronica di autocarri, rimorchi e semirimorchi con le attrezzature più moderne e aggiornate". "Primo Tir – rimarca il Gruppo di Presidenza Confartigianato – è un esempio di un’impresa che si è evoluta nel tempo, dando spazio alle giovani leve e continuando a produrre valore artigiano".