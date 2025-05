Inaugurata la sede. La Giostra ha la sua casa. L’obiettivo è un museo

Una sede nel cuore della città – in piazza Aguselli 18 – dove poter rilanciare le attività della Giostra di Cesena, diffondendone la storia e coinvolgendo quante più persone possibili, a partire dai giovani, intorno a un progetto nato per riportare in auge uno degli eventi che hanno caratterizzato secoli di storia e che merita di essere riscoperto a beneficio di tutta la comunità.

Pensando magari a rilanciare ulteriormente in futuro, attraverso un museo che dalla bolla papale di Pio II che 560 anni fa concesse in privilegio perpetuo la giostra alla città, possa condurre fino all’oggi, ai cortei e al palio che ogni anno viene rappresentato da un artista del territorio andando ad arricchire una prestigiosa galleria che già ora conta nove opere d’arte.

Nove come le edizioni della rassegna, rispolverata nel 2016 e da allora costantemente rilanciata verso nuovi obiettivi, che sono culminati col ritorno dell’evento clou in piazza del Popolo, dove si teneva un tempo e dove anche quest’anno tornerà a calamitare l’attenzione della città nel pomeriggio di domenica 14 settembre. Sarà l’ultimo giorno di un programma settimanale che vedrà una fitta serie di appuntamenti che inizieranno l’8 settembre con l’omaggio alla Madonna del Monte. Ci saranno anche uno spettacolo teatrale su un episodio di storia cesenate, una conferenza storica (con la partecipazione del professore Davide Savelli), sbandieratori, esibizioni cavalleresche ed equestri, una mostra sulla storia della Giostra, spettacoli e iniziative per i bambini e per i quartieri e il corteo storico. I quartieri giocheranno in effetti un ruolo sempre più strategico, con l’intento degli organizzatori di coinvolgere attivamente chi dovesse mostrare maggiore interesse all’evento: sulla scorta di ciò che accade altrove (a Siena per esempio, volendo citare il massimo riferimento in materia), il giorno precedente la gara, il cavaliere e il cavallo verranno presentati nel loro rione di appartenenza, nell’ambito di una festa che sarà il preludio all’evento del giorno successivo.

La Giostra, vista la sua unicità, sarà anche inserita nella programmazione ufficiale del progetto ‘Capitale della cultura’ del 2028: solo a Cesena, infatti, era stata istituzionalizzata e si svolgeva annualmente in forza di un riconoscimento ufficiale: fu concessa in Privilegio speciale e perpetuo alla città nel 1465 da Papa Paolo II e proseguì in modo sostanzialmente ininterrotto fino al 1838, ultima al mondo.

All’inaugurazione della sede hanno partecipato, oltre al presidente Daniele Molinari e alla sua vice Patrizia Raso, anche gli assessori alla cultura Camillo Acerbi e alle attività produttive Lorenzo Plumari. L’idea è anche quella di dare ampio spazio al gruppo di giovani che si sta avvicinando all’associazione, nell’intento di tramandare al meglio la tradizione. Tra i tanti sostenitori del progetto, c’è anche il Rotary Cesena, che ha donato alcuni abiti storici da aggiungere alla dotazione.