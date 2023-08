Inaugurati due dipinti in piazza Castello

A Savignano sul Rubicone in piazza Castello ai lati dell’ingresso del bar ’Mojito’, sede della cooperariva Circolo Ricreativo Rubicone, sono stati inaugurati due pannelli dipinti di grandezza di 3 metri per 2.50. Raffigurano lo storico ponte romano sul Rubicone e la porta di ingresso del Castello di ponente costruita nel 1354, ricostruita nel 1616 e demolita nel 1882, opere del pittore savignanese Nereo Castellani vice presidente dell’associazione Pittori della Pescheria Vecchia di Savignano e docente dei corsi di disegno e pittura organizzati dalla stessa associazione. L’inaugurazione è stata effettuata alla presenza del sindaco Filippo Giovannini, dell’assessora Natascia Bertozzi e di Alvaro Montemaggi presidente del Circolo Rubicone.

Dice Castellani: "Le due opere mi sono state commissionate dal presidente della Cooperative Circolo Rubicone con lo scopo di abbellire ingressi chiusi da anni e dare nuova luce alla facciata con alcuni scorci della Savignano antica. Ho lavorato su due cartoline storiche raffiguranti il ponte storico sul Rubicone e la porta di ponente di ingresso al Castello".

Prosegue Montemaggi: "Il nostro circolo è nato a metà degli anni ‘50 voluto da un gruppo di persone di sinistra per creare un luogo di incontro, ricreazione e culturale. Lo costruirono da soli lavorando alla sera, sabato, domenica e dedicandogli tutto il tempo libero. Oggi i locali ospitano un bar, un ristorante, la scuola di pittura, una scuola di ballo, la sede dell’Anpi, quella dei pescatori e quella micologica". Conclude l’assessora Bertozzi: "Siamo orgogliosi di avere dato spazio a un’opera che valorizza non solo l’immobile stesso e piazza Castello, ma soprattutto la storia della nostra comunità che non va mai dimenticata, ma, anzi, rivalutata".

Ermanno Pasolini