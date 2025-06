Inaugurati i due nuovi accessi al mare di via Colombo

Ieri sono stati aperti i due nuovi accessi al mare di via Colombo, sul lungomare delle colonie di Ponente, trasformati completamente nell’ambito del progetto comunemente definito Waterfront. Le due strade sono via Cabral e via Diaz, e rappresentano l’inizio di un piano ambizioso, fatto di piste ciclabili, marciapiedi, nuovo arredo urbano, pubblica illuminazione, spazi per il tempo libero, attrezzature sportive, un vero e proprio corridoio ecologico con specie vegetali d’alto fusto e specie verdi basse arbustive autoctone per ridurre le isole di calore.

Nelle due strade che collegano via Colombo con la spiaggia, sono state create delle dune con la duplice funzione di difendere il lungomare dalle mareggiate e di miglioralo esteticamente. A svolgere i lavori è stata una Rti composta da Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole, Consorzio Edili Artigiani Ravenna. Il quadro economico complessivo è di oltre 5,2 milioni di euro e il progetto è stato realizzato dallo studio Laprimastanza di Montiano.

Il sindaco Matteo Gozzoli è intervenuto così: "Abbiamo inaugurato due accesi al mare bellissimi, sostenibili, funzionali e utili. Sono il primo passo per dare un nuovo volto a tutta la zona di Ponente e ringrazio le ditte, i progettisti, il comitato di zona e tutte le attività di Ponente che hanno collaborato in questi mesi di lavori. Presto ultimeremo anche i lavori alla foce del canale Tagliata".

La dirigente del settore, l’ingegnere Chiara Benaglia, ha evidenziato la collaborazione delle imprese private: "Cantieri di questo tipo comportano inevitabilmente dei disagi, per questo tengo a ringraziare i titolari della attività di via Colombo, che hanno collaborato, pazientato e dimostrato un atteggiamento costruttivo ed intelligente".

g. m.