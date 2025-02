Inaugurati i nuovi locali della ‘Gradisca’

Grande festa a Longiano per l’inaugurazione dei nuovi locali della ‘Gradisca’, nota attività longianese di Piazza XI ottobre 1944, presenti il sindaco Mauro Graziano, la giunta, alcuni consiglieri comunali e decine di clienti e ospiti. Nata 20 anni fa su iniziativa di Manuela Bianchi e mamma Laura come chioschetto di 27 mq, ora il locale si estende su una superficie di 110 mq con uno staff composto di 7 persone. Da piadina e crescioni, alla pasta fresca, gastronomia e biscotteria secca, la ‘Gradisca’ è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 21 osservando lunedì come giorno di chiusura. Domenica apertura fino alle 14.