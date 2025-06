Inaugurati il bar Polle Polle e il bagno Palme Blu Beach

Inaugurati a San Mauro Mare il bagno Palme Blu Beach e il bar Polle Polle di proprietà di Elena Giorgetti imprenditrice della località turistica, che nel 2005 iniziò a lavorare nell’albergo di famiglia Jole che era gestito dalla mamma Valeria Ventrucci di cui ancora oggi è alla guida. Dice Elena Giorgetti: "L’anno scorso ho deciso di completare l’offerta turistica acquistando bagno e bar che erano di proprietà della famiglia Delvecchio per offrire un servizio sempre più completo per i nostri ospiti. Abbiamo aperto una decina di giorni fa, la richiesta è tanta e ogni giorno registriamo già il tutto esaurito. Dovremo aumentare gli ombrelloni e i lettini. Le previsioni per l’estate sono ottime anche per quanto riguarda la struttura alberghiera e abbiamo già settimane con il tutto esaurito. La soddisfazione più grande è vedere i nostri clienti che da generazioni arrivano all’hotel Jole e ora anche al bagno Palme Blu Beach e al bar Polle Polle". Ha concluso il sindaco Moris Guidi: "E’ molto positivo per la nostra località il rinnovamento delle attività turistiche. A San Mauro Mare i turisti vengono volentieri perchè sono coccolati e si sentono come a casa loro. Auguro a Elena Giorgetti e a tutto il suo staff una grande stagione di successo".