Inaugurato il nuovo ampliamento e scoperta la targa dei restauri

Sabato a Sarsina, è stato inaugurato l’ampliamento del Museo Diocesano e contestualmente scoperta la targa dei restauri di pulitura e stuccatura della facciata della Cattedrale finanziati da Orogel. Presenti (nella foto) il vescovo monsignor Douglas Regattieri, il sindaco Enrico Cangini, il parroco don Rudy Tonelli, i presidenti di Orogel Bruno Piraccini, della Fondazione Fruttadoro Orogel Mario Righi, della Bcc di Sarsina Mauro Fabretti, (nominato di recente Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica).

Nell’occasione il professor Marino Mengozzi ha illustrato la storia del Museo Diocesano che venne inaugurato nel 1987, quasi 40 anni fa grazie alla proficua collaborazione fra le diocesi di Cesena-Sarsina, il Comune, la Sovrintendenza nella persona di Franco Faranda, e dell’allora Cassa Rurale ed Artigiana di Sarsina. La novità è rappresentata dal fatto che sono stati resi fruibili e visitabili i locali dell’antico seminario risalente al 1600, che danno accesso alla ’cupola rossa’, elemento caratteristico che ha sempre destato grande curiosità, opera di maestranze specifiche venute dalla Sicilia, terra d’origine del vescovo sarsinate monsignor Eugenio Giambro (che volle questa cupola) nominato, nel 1911, da papa Pio XI. "Siamo molto grati ad Orogel - sono state le parole del sindaco Enrico Cangini - e a chi si è impegnato nella realizzazione di queste opere: si tratta di interventi a beneficio della comunità di Sarsina. La cattedrale è un punto di riferimento per i fedeli, ma anche per studiosi e i tanti turisti. Un grazie va anche ai volontari che aprono il museo diocesano attraverso una proficua convenzione tra il Comune e la Diocesi. Oggi arricchiamo la nostra offerta culturale e turistica di un nuovo tassello, rendiamo più preziosa la nostra città che affonda le radici in un passato glorioso".

Edoardo Turci