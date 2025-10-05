Inaugurato il nuovo nido d’infanzia. Può accogliere 20 bambini in più

Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Cesena
CronacaInaugurato il nuovo nido d’infanzia. Può accogliere 20 bambini in più
5 ott 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
Inaugurato il nuovo nido d’infanzia ’Signori Bambini’ di Budrio di Longiano, completamente rinnovato e ampliato al termine di un importante intervento di riqualificazione. Erano presenti il sindaco Mauro Graziano, la vicesindaca Sara Mosconi, la giunta, la consigliera regionale Francesca Lucchi, i rappresentanti della società Dolce che gestisce la struttura, numerose autorità locali e tantissimi genitori con i loro bambini, segno concreto del forte legame tra la scuola e la comunità. L’intervento ha previsto la demolizione della parte più datata della struttura e la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica moderno, efficiente e sostenibile. Una volta completato, l’asilo potrà accogliere fino a 70 bambini, 20 in più rispetto ai 50 posti precedenti. Un investimento costato 1.280.000 euro. Hanno detto il sindaco Mauro Graziano e la vice Sara Moconi: "Oggi è un giorno importante per la nostra comunità perché inauguriamo un luogo che rappresenta concretamente il nostro impegno per l’infanzia e per le famiglie. Il nuovo nido Signori Bambini è un ambiente accogliente, moderno e funzionale, pensato per offrire ai più piccoli spazi sicuri e stimolanti, e agli adulti un supporto concreto tra vita familiare e lavorativa".

