Inaugurato il nuovo parco ecologico

Il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’amministratore unico di Unica Reti Stefano Bellavista, i sindaci di Savignano, Filippo Giovannini, di San Mauro Pascoli, Luciana Garbuglia, e Roberto Pari di Gatteo, gli altri sindaci della Valle del Rubicone, assessori e consiglieri comunali e regionali (in primis Massimo Bulbi), hanno inaugurato il nuovo parco pubblico a vocazione agricola di 30mila mq. Un progetto di Unica Reti per riconvertire in chiave ecologica il territorio. Un nuovo spazio con 110 orti per famiglie, bosco naturale, area arbustiva, camminamenti e aule didattiche per lezioni all’aperto. Ha detto Bellavista: "E’ un momento di condivisione e incontro, a testimonianza dell’unione d’intenti che Unica Reti ha sempre saputo interpretare sull’intero territorio. Il Per (Parco Ecologico del Rubicone) è il frutto di un intervento di riconversione ecologica promosso da Unica Reti. La realizzazione ha preso avvio nel 2022 con la valorizzazione di terreni altrimenti inutilizzati. Nel 2024 si completerà la sua realizzazione con l’esecuzione del terzo stralcio dei lavori riguardanti l’area per le scuole e la didattica dell’ecologia. Alla base del progetto, c’è l’idea di un Parco pubblico legato alla vocazione rurale originaria dei terreni utilizzati e alla forte contiguità con il paesaggio fluviale del Rubicone, ove l’acqua rappresenta l’elemento di caratterizzazione molto forte, anchecome sperimentazione per il riuso dell’acqua reflua del depuratore per il parco e il bosco. Il ragionevole intento è valorizzare una porzione di campagna incolta". L’offerta del Per è arricchita da una speciale area per la didattica, con due strutture progettate per le scuole dell’obbligo per svolgere lezioni di ecologia, riuso e sostenibilità ambientale. Uno spazio che gli studenti delle scuole del circondario hanno già avuto modo di sperimentare nelle scorse settimane, grazie al progetto ’Andar per campi’. Ha aggiunto il presidente Bonaccini: "Siamo qui per inaugurare un territorio spoglio che diventerà pieno di alberi e di orti utili per l’attività degli anziani e per prodotti sani e genuini. Abbiamo bisogno di investire in queste cose mentre è in atto un forte cambiamento climatico. Investire su tante piccole cose è il nostro principale obiettivo, curare il suolo è un obiettivo fondamentale".