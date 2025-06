Inaugurato il nuovo polo socio sanitario di comunità

Oltre 200 persone fra cittadini, professionisti, associazioni di volontariato e studenti all’open day per l’inaugurazione del nuovo Polo socio sanitario di comunità di Sogliano. Dai check up di salute alle vaccinazioni, dai banchetti informativi alle attività per bambini e ragazzi, sono stati tanti e diversi i momenti che hanno dato vita a una giornata di festa per tutti, all’insegna della partecipazione, della prevenzione e promozione della salute. Ben 50 hanno partecipato all’attività fisica di ‘Un passo in equilibrio’ per la prevenzione del rischio di cadute e la promozione della sicurezza nel movimento quotidiano, 41 si sono vaccinati, 70 i bambini delle scuole materne che hanno partecipato all’attività di lettura, mentre alle attività promosse dal Centro per le famiglie e Spazio giovani del Consultorio familiare hanno partecipato 30 ragazzi delle scuole superiori e 8 i partecipanti (caregivers) alla ruota comunitaria di Barreto a cura della psicologa della Casa di Comunità. Il nuovo Polo offre i servizi di sanità pubblica, veterinario, pediatra di libera scelta, medici di medicina generale, sportello di comunità, punto prelievi e infermiere di famiglia e di comunità.