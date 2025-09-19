Inaugurato il nuovo punto vendita Famila

Famila raddoppia. La nota catena di supermercati, già presente da diversi anni sul territorio con un negozio sulla Statale Adriatica all’altezza di Cesenatico centro-Ponente, ieri ha inaugurato un nuovo punto vendita in viale Litorale Marina, dove c’è lo svincolo dell’Adriatica. In questo edificio per una vita c’è stata la concessionaria Autoplaya della famiglia Sacchetti, che ha deciso di attuare una conversione immobiliare, collocando l’autosalone in uno spazio più piccolo adiacente. Si tratta di un passaggio strategico per Arca Commerciale, società del Gruppo Unicomm, che presidia il territorio di Romagna e Marche con le insegne Famila, Famila Superstore, Famila Market e Svelto A&O. Con questa nuova apertura, Arca raggiunge 29 punti vendita in Romagna e 38 complessivi tra Romagna e Marche. Al tradizionale taglio del nastro con le autorità, il sindaco Matteo Gozzoli è intervenuto così: "Questa nuova attività significa più servizi per i cittadini, nuove opportunità occupazionali e un presidio che risponde alle esigenze quotidiane della comunità. La nostra città cresce e si arricchisce di realtà capaci di accompagnare lo sviluppo del territorio con professionalità e attenzione ai cittadini". Il nuovo Famila di Cesenatico si sviluppa su una superficie complessiva di 2.000 metri quadrati, di cui 1.400 destinati alla vendita, e impiega circa 40 dipendenti. g.m.