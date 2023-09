Inaugurato il più grande ciclodromo regionale

Cesenatico ha il più grande ciclodromo dell’Emilia-Romagna. In una cornice di festa, ieri è stato inaugurato un impianto sportivo unico, con l’Amministrazione comunale in prima fila ed in testa il sindaco Matteo Gozzoli che raccoglie il frutto di un lungo lavoro, ed il gruppo ciclistico Fausto Coppi (era presente il presidente Andrea Agostini), che gestirà l’impianto per cinque anni con la collaborazione anche di altre società sportive, che sono Atletica Cesenatico, Fiumicinese, After Skull, Triathlon Cesena, Asd Villamarina, Gs Riviera e Happy Skating Cesenatico.

Il taglio del nastro ha coinciso con l’edizione 2023 della Mini Nove Colli e la presenza dell’ospite d’eccezione un mito del ciclismo come Miguel Indurain. Il ciclodromo è intitolato a Marco Pantani e ieri per la prima volta è stato visitato anche da mamma Tonina e papa’ Paolo, i genitori del ’Pirata’. La pista è lunga 1,6 chilometri e può essere utilizzata per ciclismo, podismo e handbike. All’interno dell’impianto sono presenti anche spogliatoi, magazzini, infermeria ed una pista da pattinaggio che è stata inaugurata da Silvia Battocchio in rappresentanza della Happy Skating Cesenatico. L’investimento totale è di 1 milione e 380mila euro, con il Comune che ha ricevuto un finanziamento del bando sport della Regione Emilia-Romagna di 500mila euro.

Si corona un sogno iniziato cinque anni fa, nel 2018, quando il Comune ottenne questa importante sovvenzione, per costruire l’impianto nei terreni a Villamarina, fra la Statale Adriatica e la via Litorale Marina. L’area è estesa per 95.677 metri quadrati, di cui 20.951 erano già del Comune e poco meno di 75mila di proprietà dell’AuslRomagna e Asp Cesena – Valle Savio. Nel 2020 venne firmato un accordo per la cessione al Comune di Cesenatico degli altri 75mila metri di terreno e di un’area di 13.450 metri a Bagnarola per ampliare il parco urbano esistente. Nell’accordo sottoscritto il Comune ha ceduto ad Ausl Romagna un’area di oltre 6.500 metri al confine con la piscina comunale e il Parco di Levante, che sarà utilizzata per ampliare l’ospedale ’Ginesio Marconi’ di Cesenatico; all’Ausl viene anche concesso il cambio d’uso in residenziale dell’immobile situato in largo San Giacomo (982 metri), la trasformazione di un’area a Bagnarola sempre di proprietà dell’Ausl di 4.100 metri e infine il Comune cede un’area edificabile di 404 metri situata in via Mazzini già all’interno del piano delle alienazioni.

All’Asp Cesena Valle Savio viene concessa la trasformazione di un’area di 4.900 metri quadrati a Villamarina, che potrà essere modificata in parte in residenziale e verde privato, in parte in verde pubblico e una zona a parcheggio pubblico. Il sindaco Matteo Gozzoli è stato molto soddisfatto: "Per noi è un grande onore inaugurare questo impianto sportivo con due ’padrini’ di questo calibro, Marco Pantani a cui l’impianto è dedicato e Miguel Indurain che è una leggenda del ciclismo ed è venuto a Cesenatico per correre la Nove Colli. Speriamo che loro siano le stelle di grande auspicio per questo impianto sportivo polivalente in cui abbiamo molto creduto. In questo progetto sono stati importanti i tecnici comunali, per far crescere Cesenatico come città della bicicletta, dello sport all’aria aperta e del turismo sostenibile".

All’inaugurazione hanno partecipato anche la consigliera regionale Lia Montalti e Nicola Dal Monte, consigliere della Federazione Ciclistica Italiana.