Inaugurato il ponte Renzo Baredi: "Scritta una pagina di storia"

E’ stato inaugurato il ponte Renzo Baredi sulla ciclovia del Pisciatello. L’intitolazione, nata dalla proposta del comitato di zona di Bagnarola e portata avanti dal Comune di Cesenatico, è dedicata al compianto maestro Renzo Baredi, il quale è stato una figura importante per il quartiere e per Cesenatico, prematuramente scomparso nel 2016 a causa di un malore improvviso. Alla cerimonia hanno partecipato la famiglia Baredi, il sindaco Matteo Gozzoli ed il presidente del quartiere Bagnarola Matteo Cantoni.

"Siamo felici di aver coronato questo percorso di intitolazione a Renzo Baredi – ha detto Gozzoli –, grazie all’impegno della famiglia e del comitato di Bagnarola. Renzo era un uomo instancabile, appassionato nella politica e di esempio e guida per le nuove generazioni. Questa piccola targa speriamo diventi un grande segno del suo ricordo". Cantoni sottolinea l’importanza dell’intitolazione: "Oggi abbiamo scritto una pagina importante per la storia del nostro quartiere. Renzo è stato per tanti di noi un riferimento, un pilastro per tutta la nostra comunità, per i molti studenti a cui ha insegnato e per i tanti concittadini che ha ispirato con la sua passione e dedizione per il territorio, il sociale e la vita di comunità. Dedicargli un ponte in mezzo alla natura ha un forte valore simbolico, un luogo di connessione e unione, intriso della storia e di quell’antico valore che collega natura e uomo in cui Renzo credeva tanto. Possiamo ricordarlo ogni volta che attraverseremo il suo amato Pisciatello".

g. m.