Inaugurato il presepe animato: "Una bellissima tradizione"

Inaugurato in Piazza della Libertà il tradizionale presepe che abbellisce il centro del paese. Sarà visitabile fino al 12 gennaio 2025, con orari di apertura dalle 15 alle 18.30 tutti i giorni, e anche dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 nei giorni festivi, prefestivi e tutti i lunedì. Dice Davide Branzanti, presidente dell’associazione Uniti per Gatteo: "Il presepe artistico animato ideato e realizzato da Marco Fantini e dalla sua famiglia, è ispirato al Presepe Popolare in Romagna. Per ricordare gli 800 anni trascorsi dal ricevimento delle stimmate da parte di San Francesco il presepe intitolato ‘Il presepe popolare in Romagna – La ferita che sanguina’ accoglie il passaggio del Santo presso un borgo della Romagna, il borgo malatestiano di Longiano, durante il Santo Natale. Anche il nostro territorio si sente ferito e si domanda perché, forse attende risposta non solo dai tecnici, ma da chi, come il povero fratello di tutti, ha ricevuto nella sua carne un sigillo di luce colmo di Verità". Il presepe è stato benedetto da don Mirco Bianchi parroco di Gatteo Mare e Villamarina. Ha aggiunto Roberto Pari sindaco di Gatteo: "Continua il nostro impegno nel mantenimento di questa bella tradizione del presepe a Gatteo Mare. Un importante testimonianza di una comunità che durante le festività natalizie si riunisce e realizza questa bellissima opera d’arte che rimane negli anni punto di riferimento di tutta la nostra comunità". L’evento è promosso dall’associazione Uniti per Gatteo in collaborazione con il centro ricreativo Auser Giulio Cesare che per l’inaugurazione ha distribuito le cantarelle, il tipici dolce povero romagnolo, come San Francesco. L’associazione Telemaco presidia la struttura ed è presente all’interno con uno stand informativo.

e. p.