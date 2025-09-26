Inaugurato il primo campo da padel

Inaugurato il nuovo campo da padel ieri mattina dentro l’impianto coperto del Circolo Tennis di via Curiel con il sindaco Battistini con gli assessori Pierantoni, Bianchi e Pavolucci. "Un traguardo importante per la nostra associazione e per l’intera comunità gambettolese, che potrà ora usufruire di una nuova opportunità sportiva all’interno del nostro centro". Il padel è uno sport di racchetta giocato principalmente in doppio su un campo più piccolo rispetto al tennis e circondato da pareti, combinando elementi di tennis, squash e badminton. L’attività sportiva sul campo da Padel prenderà il via lunedì con corsi di avviamento per bambini e ragazzi, oltre a lezioni per adulti di ogni livello. Nella settimana in corso si sono svolti gli open day, organizzati all’interno della settimana dello sport, che si concluderà domani al parco Fellini. Da parte sua il sindaco Battistini ha aggiunto: Voglio ringraziare l’associazione Circolo Tennis di Gambettola e i suoi dirigenti Andrea Ceccarelli in primis per il nuovo investimento che è stato fatto qui Gambettola che riguarda la realizzazione di questo campo per il gioco del padel, un nuovo sport che si sta diffondendo sempre di più anche a livello nazionale e internazionale che adesso anche a Gambettola ha una sua collocazione ufficiale. E’ un bell’investimento che va a qualificare a diversificare quella che è l’offerta di sport per i cittadini sui quali l’amministrazione ha piacere che si continui ad investire".

Vincenzo D’Altri