Inaugurato il Torneo del Mare Adriatico a Cesenatico: oltre 8mila partecipanti

Con una grande festa, venerdì sera, è stato inaugurato il Torneo del Mare Adriatico. Sono state più di ottomila le persone che hanno partecipato alla sfilata d’inaugurazione allo stadio Alfiero Moretti di Cesenatico. Una delle più grandi ed importanti manifestazioni d’Europa di calcio giovanile, ha visto sfilare 224 squadre iscritte alla nona edizione, tutta vissuta all’insegna del puro divertimento e dello stare assieme. Ieri mattina sono iniziate le gare eliminatorie, con avvincenti partite disputate sui campi di Cesenatico, Cervia, il nuovissimo Centro sportivo Romagna Centro di Cesena e Castiglione di Ravenna.

La speaker e vocalist Roxy, conosciutissima in Romagna, ha condotto l’evento assieme a Giorgia Mariotti di Adriasport, dando poi la parola all’assessore Mauro Gasperini del Comune di Cesenatico, mentre le squadre iscritte si preparavano per la sfilata. L’amministratore cesenaticense è rimasto favorevolmente colpito dalla partecipazione: "Qui per il ponte di Pasqua sono coinvolti oltre 4mila ragazzi, in una competizione che unisce squadre provenienti da tutta Italia e punta sui valori dello sport come il rispetto e il fair play. Investire sui giovani significa costruire il nostro futuro e lo sport, attraverso i propri valori, è parte fondamentale di tale percorso. Sono certo che i ragazzi si divertiranno tantissimo, per poi tornare in occasione delle loro vacanze".

Dopo l’emozionante sfilata, colorata da striscioni, bandiere e messaggi positivi, di fronte a spalti gremiti da circa 8mila persone, è intervenuto anche il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, il quale crede anch’egli molto in questo evento: "Sono stato un calciatore anch’io, nel mondo dei dilettanti, e perciò amo queste manifestazioni. Credo che la riviera romagnola sia il luogo ideale per vivere delle belle vacanze, per fare sport e stare assieme. Mi auguro che i ragazzi e le loro famiglie trascorrano questi giorni di festa, con tanta voglia di giocare e di condividere emozioni".

Dulcis in fundo, accompagnato dalla mascotte Mike di Mirabilandia, il piccolo Leo della società Montebello di Parma, ha letto il giuramento dell’atleta, che è stato applaudito da tutti i presenti: "Prometto che parteciperemo al nono Torneo del Mare Adriatico, rispettando le regole nel vero spirito sportivo e nel rispetto dei fair play". È stata una serata emozionante, dove non poteva mancare l’inno di Mameli, che ha accomunato pubblico e giocatori, tutti in piedi con la mano sul cuore, per un momento solenne che ha unito le squadre provenienti da tutta Italia. La serata si è poi conclusa col magnifico spettacolo dei fuochi d’artificio, per momenti davvero indimenticabili. Le partite a Cesenatico, Cesena, Cervia e Castione di Ravenna, proseguiranno per l’intera giornata di oggi.

Giacomo Mascellani