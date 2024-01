Inaugurazione alla Fast Car

E’ aperta ed operativa da qualche settimana, ma domenica sarà il momento dell’inaugurazione ufficiale di Fast Car Automotive, importante azienda di Occhiobello di Rovigo, che presenterà alla cittadinanza il suo elegante salone di vendita di auto e moto multimarche, laddove anni fa c’era la concessionaria Renault della famiglia Babbi, in via Ascari 275, a Cesena. A partire dalle 17 aperitivo con buffet, musica e gadget. La Fast Car è in grado di offrire soluzioni all’avanguardia per soddisfare ogni esigenza automobilistica, con formule personalizzate e personale qualificato.