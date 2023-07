Inaugurazione della Rassegna "Oltre il segno e la materia" a Bagno di Romagna

Oggi alle 18, a palazzo del Capitano di via Fiorentina a Bagno di Romagna, avrà luogo l’inaugurazione della rassegna ’Oltre il segno e la materia’, con dialogo artistico fra Alessandro Mazza e Giancarlo Frisoni. La rassegna, che fa parte di ’Bagno d’Arte 2023’, promossa dal Comune termale d’Alto Savio, in collaborazione con la Cooperativa Le Grazie di San Piero, resterà aperta al pubblico fino alla giornata di martedì 1 agosto, osservando i seguenti orari: il martedì dalle 20.30 alle 22.30, il venerdì dalle 16 alle 18.30; il sabato, la domenica e in generale durante i giorni festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30.

Dopo le due esposizioni, nel corso del 2023, affini al territorio appenninico, promosse dal Comune di Bagno e dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, la ’vetrina’ di palazzo del Capitano (foto) si dirige verso un dialogo artistico di arte contemporanea, dove primeggiano il ’Segno’ e la ’Memoria’, sotto il coordinamento artistico di Giovanni Pretolani e la gestione della Cooperativa ’Le Grazie’.

Alessandro Mazza, di origini romane, residente a Rimini, ci guida nel gesto pittorico enfatizzato da un’azione di colore che genera la composizione dell’opera. Una ricerca in continua evoluzione, quella di Mazza, fra andata e ritorno, che lo ha visto esporre in Italia e all’estero. Giancarlo Frisoni artista poliedrico, vive nelle colline Riminesi, a Valliano di Montescudo, e fa fluire il suo estro nella pittura, fotografia e poesia, cardini per una personale espressione artistica. La sua arte ha incontrato il favore di luoghi espositivi unici e speciali, come sono quelli dell’Expo di Milano (2015) e delle Biennali di Venezia (2015 e 2017). Un nome garanzia di qualità nelle sue opere che attraggono e spesso conquistano.

gi. mo.