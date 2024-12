Inaugurazione della ricostruita celletta mariana a San Mauro Pascoli

Oggi, alle 15, a San Mauro Pascoli, verrà inaugurata la ricostruita celletta mariana in vecchi mattoni lungo la pista ciclo-pedonale del Rio Salto. La precedente era stata realizzata in un tronco di susino, aveva subito sei atti vandalici, nell’ultimo dei quali il 27 dicembre dello scorso anno era stata completamente bruciata.

La celletta è sempre stata dedicata alla Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino al Rio Salto, eretta sul terreno di proprietà di Romano Rocchi e Mara Pavolucci. Dicono Mauro Rossi e Giuseppe Casadei, i due benefattori sammauresi che hanno fortemente voluto la ricostruzione: "Per il progetto ci siamo avvalsi dello studio tecnico dell’architetto Gabriele Nicolini e dell’ingegnere Marco Mazza e per la costruzione di Antonio Mengozzi ’Midio’. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti Moris Guidi, sindaco di San Mauro Pascoli, e il parroco don Giampaolo Bernabini. Anche Papa Francesco ha concesso la sua benedizione apostolica alla celletta e a tutti quanti parteciperanno all’inaugurazione".

Sopra un grande masso è stato stampato in Dibond (pannello in alluminio composito) che recita: "La celletta mariana era stata eretta nel tronco cavo di un susino secco lungo la pista ciclopedonale del Rio Salto II°... oltre alla ceramica con la Madonna nel tronco c’era il posto per un dipinto di una Madonnina con Gesù Bambino che un pittore Sammaurese aveva dipinto su un sasso. Questo sasso ha una storia particolare. Mani ignote l’hanno incastrato nel tronco, è sparito, riapparso di nuovo, poi ancora sparito e ritrovato da Monica nel suo giardino in via Leonardo da Vinci che ha voluto fosse incastonato nel tronco... Nel fusto della celletta è stata affissa l’immagine della Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino recuperata dopo l’incendio, anche se scolorita e spezzata.

Tanti sono i frequentatori del percorso ciclo pedonale del Rio Salto per ritemprare il fisico e tante le persone che si fermano a rinfrancare lo spirito, pregare, portano fiori, ceri, santini e rivolgendo un pensiero alla Madonna chiedono pace, bene e salute per tutti".