‘Incanto degli gnomi’. Fiaba e natura si fondono

Appuntamento per domani 13, sabato 14 e domenica 15 settembre, avvolti dall’incanto del "Sentiero degli Gnomi", che si snoda nel bosco del Parco dell’Armina a Bagno di Romagna. Anteprima in programma venerdì sera, quando verrà organizzata nel borgo termale una festa davvero magica, che coinvolgerà associazioni ed operatori turistici del territorio. Si tratta di "Incanto degli gnomi", un’avventura fiabesca con escursioni, laboratori, musica, spettacoli e animazione. In particolare, il programma mette in locandina venerdì, dalle 21, un’escursione notturna al "Sentiero degli Gnomi", con guida ambientale AIGAE, a cura di Esploramontagne, con prenotazione obbligatoria. Sabato 14 settembre la festa entrerà nel vivo. Dalle 10,30, verranno inaugurate nuove installazioni al "Sentiero degli gnomi", con escursione guidata. Poi, dalle 15,30, si terrà una Grande Caccia al Tesoro sul tema "Alla ricerca del magico segreto di Gnomo Bagnolo", a cura di Atlantide. Alle 17,30 è in programma uno spettacolo itinerante a cura della Compagnia di Gnomo Mentino, mentre, alle 21, in piazza Ricasoli, è di scena il grande spettacolo "Fiollo, Magico Gomo". Domenica, alle 10, seconda escursione guidata al "Sentiero degli gnomi", sempre a cura di Esploramontagne con "Le favole di Tata Gnomo: i racconti del sentiero", a prenotazione obbligatoria. Poi, dalle 15, in piazza Ricasoli, "Laboratori del Fantastico Mondo degli Gnomi: Gli gnomi di carta", oltre ad altri spettacoli per i più piccoli a cura di Elisa Catini, e altre varie coinvolgenti e suggestive iniziative. Per informazioni: Ufficio Iat, Palazzo del Capitano, Bagno (0543/911046).

gi. mo.