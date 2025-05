Incarcerato in Venezuela, l’appello della moglie: “La sua salute peggiora”

Cesena, 28 maggio 2025 – “La salute di mio marito sta peggiorando sempre di più. L’ho visto due giorni fa in carcere e mi è sembrato estremamente deteriorato”. Non si dà pace Maria Alejandra Portillo, la moglie di Giancarlo Spinelli, il 59enne nato a Cesena, detenuto in carcere in Venezuela.

Spinelli ha gravi problemi di salute e ora le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente. Dal giorno dell’arresto (15 mesi fa) Giancarlo Spinelli, che lavorava come architetto in un piccolo Comune vicino a Caracas e per passione riparava armi per l’esercito, è ancora in attesa di un processo. E’ stato arrestato il 21 febbraio 2024 nella sua casa di Caracas, con le accuse di tradimento della Patria, terrorismo, traffico d’armi e associazione a delinquere. Poi il buio più completo. Nessun’altra spiegazione a lui o ai familiari.

“Ho paura che muoia in carcere – dice la moglie – è molto debole e ha bisogno di cure e medicinali. È rinchiuso da un anno e tre mesi e sono l’unica persona della famiglia che può fargli visita. Ogni 15 giorni gli porto medicine, cibo, e i panni lavati”. Spinelli vive in una situazione di ‘stallo’ giudiziario e non ha diritto a un avvocato privato. È stato dapprima portato nel penitenziario Helicoide a Caracas, un carcere politico noto come il più grande centro di tortura dell’America Latina, e a febbraio di quest’anno è stato trasferito nel carcere di comunità Yare III, un vero e proprio lager, dove i detenuti sono trattati come animali, non ci sono servizi igienici, non c’è acqua potabile, né cibo adeguato.

“Hanno mosso accuse basate su imputazioni assurde e ingiuste. Al consolato italiano non è facile, non c’è niente che possano fare – continua Alejandra Portillo – hanno chiesto di poter fare una visita in carcere a mio marito, ma non hanno ricevuto il permesso”.

“Qui in Venezuela i benestanti vengono arrestati con le scuse più assurde – racconta la moglie -, o consegni grosse somme di denaro o resti in carcere a vita. La verità è che nessuno ha chiesto soldi, né alcun tipo di negoziazione. Ho chiesto misure sanitarie e me le hanno negate, ma le sue condizioni continuano a peggiorare. Soffre di gravi problemi di intestino, necessita di un intervento chirurgico per le emorroidi, soffre della sindrome di Crohn, ha un’infezione a un dente, e una protesi a una gamba”.