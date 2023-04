Incastrato dalle telecamere "E’ lui l’aggressore"

Le telecamere collocate nella zona della stazione ferroviaria stanno facendo luce su quanto accaduto nella notte di domenica in prossimità della centrale dei taxi. A raccontare l’episodio era stata la stessa cooperativa che gestisce il servizio, ormai esasperata dai frequenti episodi violenti che si verificano in zona, l’ultimo dei quali ha spinto i soci a valutare la sospensione del servizio notturno dalla stazione. La presenza dell’impianto di videosorveglianza ha permesso agli agenti della polizia locale di individuare una persona, un giovane nigeriano regolarmente residente in Italia da anni e già noto alle forze dell’ordine per reati legati a molestie e percosse, che sarebbe il responsabile dell’aggressione al tassista. Sono in corso ulteriori accertamenti per fare definitiva chiarezza sulla vicenda, in relazione alla quale non sarebbe stata presentata alcuna denuncia. Sempre restando in zona stazione, la polizia di Stato in questi giorni sta intensificando le sue attività di pattugliamento dell’area. Nel corso dei controlli sono stati rintracciati cinque cittadini del Gambia, con vari pregiudizi di polizia a loro carico, risultati privi di permesso di soggiorno. Per tre di loro il questore ha emesso l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale, un quarto è stato denunciato in quanto destinatario di diniego del riconoscimento della protezione internazionale, mentre il quinto, la cui posizione di irregolare era già nota, è stato e accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri di Potenza. Destinatari dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale sono stati anche tre cittadini del Marocco, mentre per due originari della Tunisia si è provveduto per uno a un ulteriore accompagnamento presso il centro di permanenza per i rimpatri, mentre per l’altro si è avviata un’istruttoria di richiesta di protezione speciale. Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, sono stati invece denunciati due fratelli originari del Marocco, già noti per reati in materia di stupefacenti. Un quarantatreenne polacco, pure lui noto per i suoi trascorsi penali è invece stato denunciato per detenzione abusiva di armi e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Nell’ambito dei controlli in luoghi abbandonati infine, due cittadini del Gambia sono stati trovati in un casolare del quartiere ravennate. Entrambi irregolari, sono stati denunciati per violazione alle norme sull’immigrazione nonché per invasione di terreni ed edifici.

Luca Ravaglia