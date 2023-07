Incendio Accidentale al Confine tra Gatteo e Savignano, Casolare Dichiarato Inagibile

Sarebbero accidentali le cause del vasto incendio scoppiato nella tarda serata di lunedì in un vecchio casolare disabitato che si trova lungo la via provinciale Gatteo. A dare l’allarme, intorno alle 22, è stato un passante che ha visto le fiamme e una colonna di fumo levarsi dallo stabile, un vecchio rudere che si trova al confine tra Gatteo e Savignano. Sul posto sono intervenute immediatamente 4 squadre dei vigili del fuoco di Forlì Cesena che hanno provveduto a contenere le fiamme e a evitarne la propagazione. Erano presenti sul luogo dell’incendio anche i carabinieri di Cesenatico. Dai primi accertamenti sembra che il rogo sia scoppiato accidentalmente intorno alle 22. Nell’incendio il casolare ha riportato danni ingenti ed è stato dichiarato inagibile. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.