Paura al campeggio: scoppia un incendio nella notte, a fuoco due bungalow e una roulotte

Cesena, 25 giugno 2025 – Fiamme nel luogo delle vacanze. I vigili del fuoco di Cesena, Savignano e Forlì sono intervenuti attorno all'una di notte del 25 giugno per sedare un incendio che aveva coinvolto una casetta di legno ubicata all’interno di un campeggio di viale Mazzini a Zadina di Cesenatico.

I soccorritori hanno operato contando sul supporto di cinque automezzi, riuscendo a estinguere il rogo prima che la situazione potesse precipitare. Nessuna persona è infatti fortunatamente rimasta coinvolta dalle fiamme e le tempestive operazioni delle squadre del 115 hanno anche evitato che il rogo si propagasse alla vegetazione limitrofa, scongiurando dunque il rischio di una più ampia diffusione che avrebbe certamente potuto avere esiti ben diversi.

I danni si sono comunque registrati, dal momento che le fiamme avrebbero coinvolto due bungalow e una roulotte. I vigili del fuoco, vista la situazione e valutati tutti i potenziali rischi, sono anche riusciti a mettere in sicurezza quattro bombole contenenti gpl prima che queste venissero coinvolte dall’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno lavorando in concerto coi tecnici del 115 per appurare con chiarezza le cause di quanto accaduto.