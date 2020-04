Sogliano, 14 aprile 2020 - Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per un incendio che si è sviluppato attorno a mezzanotte a Masrlola di Borghi, in un’area di pertinenza della discarica di Sogliano. A prendere fuoco è stata un’ingente quantità di carta, cartone e materie plastiche già imballate e pronte per il riutilizzo. Ancora ignote le cause delle fiamme, ma da una prima analisi sembre si possa escludere l’origine dolosa.

Sul posto sono intervenuti dieci mezzi dei vigili del fuoco, per un intervento che si è concluso soltanto stamattina, anche bisognerà monitorare l’area interessata ancora per le proprie ore. L’Arpae - che ha effettuato i controlli dei fumi - sembra escludere rischi per la salute.

Nell’incidente, che è avvenuto in un area di stoccaggio esterna alla discarica di Soglianoambiente, sono stati coinvolti anche alcuni mezzi di lavoro, e proprio da uno di questi potrebbero essersi sviluppate le fiamme