Incendio a Cesena, fiamme sul tetto: evacuato condominio in via Elsa Morante

Cesena, 11 giugno 2025 - Tanta paura oggi pomeriggio alle 16 a Cesena in un condominio in via Elsa Morante, dove nell'attico del palazzo è scoppiato un incendio. Probabilmente si è trattato di un corto circuito in quanto nell'attico sono in corso lavori di ristrutturazione.

Sul luogo sono arrivate sei autobotti e automezzi dei vigili del fuoco. L'edificio è stato evacuato e nessun residente ha riportato ferite o problemi di intossicazione, anche se è arrivata pure una ambulanza del 118 con il personale sanitario pronto a intervenite in caso di bisogno.

I vigili del fuoco hanno invitato i residenti in zona a restare in casa con le finestre chiuse. Il titolare dell'appartamento non era in casa ed è stato avvisato poco dopo.