Incendio a Cesena, furgone distrutto dalle fiamme

Cesena, 11 gennaio 2023 – Pomeriggio di fuoco in via Chianciano. Poco dopo le 16 due squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena, sono intervenute per l'incendio di un furgone. Le squadre sul posto provvedevano, tramite l'utilizzo di schiuma antincendio, a spegnere un furgone completamente avvolto dalle fiamme. Non si segnalano persone coinvolte.