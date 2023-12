Incendio in casa. Intossicati mamma e figli

Incendio ieri a Savignano sul Rubicone in una villetta a schiera in via Caduti sul Lavoro 17, davanti al Parco Nenni, nel quartiere Rio Salto-Castelvecchio, abitata da una vedova e dai suoi due figli adulti. Alle 12.30 sono scaturite delle fiamme dal garage-tavernetta della casa, probabilmente dal camino, e il fumo ha ben presto invaso i piani superiori. Sono stati subito allertati i soccorsi e sul posto sono giunti due mezzi dei Vigili del Fuoco di Cesena con sei uomini che in poco più di un’ora hanno spento tutto, i carabinieri di Savignano sul Rubicone e due ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare mamma e figli al pronto soccorso del Bufalini perché avevano respirato molto fumo. Le loro condizioni al momento non destano preoccupazione. La casa è stata dichiarata inagibile in attesa degli accertamenti e delle verifiche che dovrebbero essere fatte in data odierna. I Vigili del Fuoco dovranno stabilire l’esatta dinamica dello scoppio dell’incendio anche se si ritiene che le fiamme si siano propagate dal caminetto acceso. Nessun danno alle abitazioni vicine.