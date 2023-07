Incendio in Garage, Auto Distrutta e Intervento dei Vigili del Fuoco

Un’automobile parcheggiata dentro il garage di un’abitazione ha preso fuoco ieri pomeriggio all’improvviso a causa di un probabile guasto tecnico. Le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo e si sono propagate con grande rapidità all’interno del garage tanto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’incendio è scoppiato alle 14 di ieri in via Biancaneve in località Luzzena e per domarlo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Cesena e una squadra della sede centrale di Forlì. L’autovettura è andata completamente distrutta e ingenti sono stati i danni all’autorimessa privata. Le squadre hanno operato per spegnere le fiamme ed evitarne la propagazione all’abitazione ed alla vicina vegetazione. Non si segnalano feriti. (Nella foto: l’intervento dei vigili del fuoco in località Luzzena).