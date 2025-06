Imponente incendio a Mercato Saraceno, a fuoco azienda di plastiche: alta colonna di fumo nero

Cesena, 14 giugno 2025 – Un grosso incendio, un’area evacuata e un tratto della strada statale 71 umbro casentinese romagnola chiuso precauzionalmente al traffico. È lo scenario che in queste ore sta interessando la vallata del Savio. I vigili del fuoco di Cesena sono infatti al lavoro da questa notte nella zona di Mercato Saraceno, per domare un imponente incendio che ha coinvolto un capannone industriale adibito a deposito di materiali plastici e bobine legato all’azienda Plastisavio.

La struttura è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 4.30: vista l’imponenza dell’incendio sul posto stanno operando nove squadre del 115, corse in forza sul posto con l’intento di arginare il rogo ed evitare che potesse propagarsi al territorio circostante. Fortunatamente l’opera dei pompieri sta pagando, dal momento che la fase più critica pare passata. Non risulterebbero persone ferite, ma per motivi precauzionali e visto il tipo di materiale che è andato in fiamme, è stata evacuata una vicina abitazione, con l’intento di tenere al riparo gli abitanti della zona da eventuali esalazioni provenienti dall’edificio.

I tecnici Arpae sono in effetti al lavoro per monitorare la qualità dell’aria. La situazione parrebbe sotto controllo, ma le verifiche sono ancora in corso. Sono in fase di accertamento anche le ragioni che hanno portato allo sprigionarsi dell’incendio. A riguardo i tecnici competenti stanno operando in zona alla ricerca di eventuali riscontri che possano fare chiarezza su quanto accaduto.

La gravità della situazione è in ogni caso stata subito chiara, dal momento che sopra al capannone interessato dall’incendio si è alzata una imponente colonna di fumo nero visibile a distanza e segnalata al 115 anche da chi percorreva la zona, E45 compresa. In effetti, per evitare rischi anche la viabilità ha subìto delle variazioni, con l’intervento di carabinieri, polizia locale e Anas che si stanno occupando di vigilare sulla sicurezza della collettività: la stessa Anas ha diffuso una nota nella quale precisa che proprio in conseguenza al rogo, sulla strada statale 71 Umbro Casentinese Romagnola è provvisoriamente chiuso, in via precauzionale, il tratto al km 248,500 a Mercato Saraceno. Il traffico è deviato con indicazioni in loco.