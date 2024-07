Incendio a Mercato Saraceno: una donna tratta in salvo dal casolare in fiamme

Cesena, 2 luglio 2024 – I vigili del fuoco di Bagno di Romagna supportati squadre giunte da Cesena e Forlì, sono intervenuti in forze, con 20 operatori e dieci mezzi, a Mercato Saraceno nel corso della nottata tra l’1 e il 2 luglio in seguito a un incendio divampato al piano interrato di un casolare. All’interno dello stabile una donna ha inalato fumo ed è stata fortunatamente raggiunta e messa in salvo in tempo, prima che la situazione precipitasse. Una volta allontanata dalla casa, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

L'intervento dei pompieri, il fumo fuori dall'abitazione

Le operazioni dei soccorritori sono risultate particolarmente complesse a causa della difficoltà ad accedere alla struttura, isolata rispetto alle principali arterie della rete viaria.

Durante la mattinata le squadre sono rimaste sul posto per occuparsi delle operazioni di bonifica e per accertare le cause che possono aver causato l’incendio. Sotto il profilo della sicurezza in ogni caso ora la situazione pare tornata sotto controllo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che si stanno occupando delle indagini del caso.